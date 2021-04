Waalre wil gebruik genotsmiddelen zoveel mogelijk terugdringen

Studenten Summa steken hun licht op bij De Kemperven­nen: ‘Dit kun je in een klaslokaal niet leren’

31 maart WESTERHOVEN - Recreatiepark De Kempervennen in Westerhoven maakt zich op voor een overvol vakantieseizoen. Nu nog is het park op een enkele gast na nog een oase van rust. Dat biedt eerstejaarsstudenten van de Summa Vrijetijdsopleiding in Eindhoven een prima gelegenheid om hun licht op te steken, en te ervaren wat erbij komt kijken om ook in coronatijd parkgasten te vermaken.