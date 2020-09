Waalre wil meer sporten, vooral buiten

Waalre staat deze week in het teken van sport. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek, die nog tot en zondag 27 september duurt, werd woensdag in sporthal ’t Hazzo het belang van sporten en bewegen nog eens extra onderstreept met de ondertekening van het Waalres Sport- en Beweegakkoord. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke partners, in samenwerking met de gemeente, hun ambities, kracht en financiën gebundeld. Zij gaan gezamenlijk invulling geven aan het uitvoeren van sportieve ambities.

Kinderen, jongeren en ouderen

Accenten zijn gezet op inclusiviteit, een duurzame sportinfrastructuur en een positieve sportcultuur. Hierbij is zowel aan kinderen, jongeren als aan ouderen gedacht.

Tot eind 2022 is er jaarlijks een uitvoerings- en een servicebudget beschikbaar van 10.000 en 5.000 euro. Intussen zijn er ook al zaken opgepakt en uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is Walking Football en Walking Hockey dat door DVS voetbal en DVS hockey wordt aangeboden. Beide verenigingen zetten hun (buiten)sport in om 60-plussers op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen en mee te laten doen.

Gratis kennismaken

Deze week houdt de gemeente Waalre in samenwerking met de Waalrese sportscholen diverse clinics in de openbare ruimte. Zo kunnen deelnemers het thema van de Nationale Sportweek zelf ervaren: sport doet iets met je. Verenigingscontactfunctionaris Rob van Daal: ,,We hebben deze sportweek de focus vooral gelegd op het betrekken van senioren en op het buiten sporten. Aan alle basisschoolleerlingen in Waalre wordt, uiterlijk vrijdag, weer het boekje van Sjors Sportief uitgedeeld. Op een laagdrempelige manier kunnen kinderen gratis kennismaken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten in Waalre.”

Het mooie is dat deelnemende kinderen niet meteen lid hoeven te worden, maar zo al wel kunnen leren waar hun talenten liggen. Gebleken is dat, na een kijkje in de keuken, 20 procent ook nog eens lid wordt, waarmee structurele (sport)deelname wordt bewerkstelligd.