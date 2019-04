Waalre wil regels bruiloften versoepelen

,,We willen Waalre als trouwgemeente op de kaart zetten’’, zegt burgemeester Jan Brenninkmeijer over de nieuwe plannen. ,,Als het om trouwen gaat, gebeurt het in Waalre. Dat willen we graag uitstralen.’’

Voor de brand was het gemeentehuis dé plek om te trouwen in Waalre. ,,Veel mensen hebben daarom herinneringen aan die plek’’, zegt Brenninkmeijer.

Nu het nieuwe gemeentehuis, Het Huis van Waalre is geopend, kunnen daar weer huwelijken worden voltrokken. Ook de Oude Willibrorduskerk, de plek die het oude gemeentehuis tijdelijk verving, doet nog steeds dienst als trouwlocatie.

Maar Brenninkmeijer wil de inwoners van Waalre meer vrijheid gunnen. Hij wil het mensen makkelijker maken om thuis te trouwen, in een restaurant of in een café. Ook de terrassen van horecagelegenheden mogen worden gebruikt.

,,Momenteel was het niet onmogelijk om een bruiloft te organiseren in de eigen tuin of in een restaurant, maar de procedures duurden allemaal erg lang. We gaan het nu veel makkelijker maken. Daar gaan we beleid van maken.’’

Er zijn voorwaarden voor zelfgekozen huwelijkslocaties: zo moet de ceremonie openbaar zijn, en de locatie dient goed toegankelijk te zijn voor mindervaliden.

Bovendien moet het huwelijk worden voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Waalre. Burgemeester Brenninkmeijer vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen wie het huwelijk voltrekt: een goede vriend of vriendin bijvoorbeeld, desnoods onder begeleiding van een ervaren trouwambtenaar.

,Wij vinden dat iedereen de huwelijksakte mag ondertekenen, en de huwelijksgelofte mag uitspreken. Het is namelijk mogelijk om trouwambtenaar voor één dag te worden. In sommige gemeenten is dat nog ingewikkeld, maar wij gaan in Waalre realiseren dat het kan.’’