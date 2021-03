Waalre wil toch samen met Geldrop-Mierlo probleemgezinnen blijven helpen

Eerder kondigde B en W van Waalre nog het vertrek aan uit het samenwerkingsverband. Waalre vond toen dat het Plusteam die gemeente te veel geld kostte. De problematiek in Waalre was veel kleiner dan in Geldrop-Mierlo. Kleiner nog dan was voorzien in de kosten-verdeelsleutel van 75-25. Bovendien verliep de samenwerking stroef, aldus de Waalrese zorg-wethouder Liesbeth Sjouw. De Waalrese cliënten zouden ook goed geholpen kunnen worden door de eigen zorg-afdeling van de gemeente Waalre, zo was de gedachte.

Quote We willen als Waalres college toch proberen om er met Gel­drop-Mier­lo goed uit te komen. Liesbeth Sjouw, wethouder Waalre

Maar nadat de wens om uit het verband te stappen al kenbaar gemaakt was in het algemeen bestuur van het Plusteam en in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad, bleek dat er binnen de Waalrese gemeenteraad genuanceerd over werd gedacht. Eerder deze maand lieten veel raadsleden weten te twijfelen over de noodzaak van vertrek. Vooral omdat uit twee externe rapporten is gebleken dat het Plusteam wel degelijk een toegevoegde maatschappelijke waarde heeft.

Nu blijkt dus dat dit er toe heeft geleid dat B en W van Waalre hun voorstel om uit het Plusteam te stappen helemaal van tafel haalden. Eigenlijk zouden beide gemeenteraden in hun vergadering van eind deze maand besluiten per 1 januari 2022 het Plusteam te ‘ontvlechten’. Dinsdagavond deelde de Geldrop-Mierlose zorgwethouder Rob van Otterdijk aan zijn gemeenteraad mee zo'n besluit niet niet meer aan de orde is. En dat B en W van Waalre hopen dat de beide gemeenteraden het van de agenda willen halen. De raad in Waalre neemt daar op 30 maart een besluit over.

Quote Met of zonder Waalre, voor ons is de waarde van het Plusteam duidelijk Rob van Otterdijk, wethouder Geldrop-Mierlo

,,Wij hebben de afgelopen weken gekeken wat het beste is voor onze cliënten en zijn daarna met de bestuurders van Geldrop-Mierlo om de tafel gaan zitten” laat Sjouw in een reactie weten. ,,We willen als Waalres college toch proberen om er met Geldrop-Mierlo goed uit te komen.” Gevraagd om een reactie zegt Van Otterdijk een dag later: ,,Er valt verder niet veel over te zeggen. Van ons hoefde Waalre er niet uit. Met of zonder Waalre; voor ons is de waarde van dat team duidelijk.”

Maar wíl Geldrop-Mierlo nog wel verder met Waalre dan?

,,Nou ja, als we verder gaan dan moet er wel het een en ander opgelost worden betreffende de samenwerking. Maar totdat de raad van Waalre op 30 maart een besluit neemt ga ik daar niet op in", zegt Van Otterdijk. Ook B en W van Waalre doen er verder het zwijgen toe, totdat de gemeenteraad aan het woord is geweest.

Ondertussen is de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo dinsdag wel akkoord gegaan met een extra investering in het Plusteam van 227.000 euro. Met meer personeel (van 22,5 voltijdsbaan naar 25) kan de werkdruk omlaag. Want dat was -ook volgens de externe onderzoeken- hard nodig. Nu hebben Plusteamleden per persoon 29 ‘gevallen’ in behandeling. Dat moet naar 23. Ook Waalre is gevraagd hieraan bij te dragen. Daar gaat het om 35.000 euro extra.