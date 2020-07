Waalre: woningen boven dierenwinkel Colinda zijn al jaren illegaal

WAALRE - Huurders van de drie woningen boven de Waalrese dierenspeciaalzaak Colinda stonden ingeschreven bij de gemeente, betaalden belastingen en hadden zelfs eigen kliko’s. Al zeker sinds 2003. Toch moesten ze per 1 januari hun woning uit. Reden: de woningsplitsing boven het winkelpand is illegaal.

Pandeigenaar en uitbater van de dierenwinkel Colinda Cox stond gisteren in de rechtbank in Den Bosch om het besluit van de gemeente aan te vechten. Al ruim zeventien jaar verhuren zij en haar man de drie woningen boven hun zaak. Ze kochten het pand in 2002 - ‘inclusief de drie bovenwoningen’ - en deden niets om die verhuur verborgen te houden voor de gemeente, vertelt Cox. Voor een verbouwingsvergunning kwam jaren geleden zelfs de brandweer langs, waarna - nota bene voor de drie bovenwoningen - aanpassingen voor de brandveiligheid zijn gedaan. De gemeente moet er dus jarenlang van hebben geweten en het goed hebben gevonden, stelt de familie.

Geen bewijs van de toestemming voor bovenwoningen

Maar in geen enkel document is vastgelegd dat ooit toestemming is gegeven voor meer dan één bovenwoning, stelde de juriste van de gemeente Waalre. Die concludeerde pas in 2015 dat de woningsplitsing niet is toegestaan. En de opdracht om daar een einde aan te maken, liet nog eens vier jaar op zich wachten. Vanwege de dreiging van stevige boetes, vroeg de familie de huurders om voor januari te vertrekken. Eigenlijk vreemd, vond hun advocaat, er is geen sprake van overlast en Waalre heeft goedkope huurwoningen immers hard nodig.

‘Geen schoonheidsprijs’

Ook de rechter was gisteren benieuwd waarom de gemeente het niet wil toestaan. De gang van zaken ‘verdient geen schoonheidsprijs’, maar het college wil geen precedent scheppen, legde de juriste van de gemeente Waalre uit. In nieuwe bouwprojecten wordt plek afgedwongen voor sociale woningen. Maar de gemeente wil geen woningsplitsing op verschillende locaties verspreid over Waalre, onder meer om overlast te voorkomen.

De rechter doet over een week of zes uitspraak.