Waalre zet biologische aanval in op de eikenprocessierups

Niemand ziet nu dat Valkens­waard het Mekka van de paardenwe­reld is, hoefsmid Richard Wijnen wil dat veranderen

18 april VALKENSWAARD - Wie nu rijdend over de Maastrichterweg in Valkenswaard ook maar een glimp van een echt paard verwacht te zien, komt bedrogen uit. Want met hoge hekken en heggen en al even hoge poorten houden stalhouders als Jan Tops en Athina Onassis pottenkijkers liefst zo ver mogelijk buiten de deur. Daar moet verandering in komen, vindt hoefsmid Richard Wijnen uit Valkenswaard.