Waalre zoekt samenwerking met burger om klimaatdoelen te halen

De nieuwe website past in de ambitie van de gemeente om de CO2-uitstoot drastisch te beperken: ‘in 2030 49 procent minder uitstoot dan in 1990, en een bijna volledige duurzame energievoorziening in 2050’. Albert Burggraaf (beleidsadviseur duurzaamheid) benadrukt dat dit niet het eerste is dat Waalre ‘doet’ op duurzaamheidsgebied: ,,Via De Groene Zaak konden inwoners voordelig zonnepanelen inkopen, en voor mensen zonder eigen daken hebben we ‘postcoderoos’-regelingen. Ongeveer 1700 mensen vroegen de afgelopen maanden onze energiebonnen aan, bedoeld voor kleine acties zoals een gratis adviesgesprek.”