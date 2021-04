Waalrenaar Frans Franssen nieuwe voorzitter van De Pracht in Aalst: ‘We wachten op jongeren met goede ideeën’

Op 1 juni neemt de Waalrenaar de taken over van Hans van Baal, onder wiens leiding De Pracht in 2016 een Appeltje van Oranje won. Franssen gaat nog meer de samenwerking opzoeken en wil het succesvolle gemeenschapscentrum verder positioneren. ,,Want al ben je nog zo goed, klaar ben je nooit’’, stelt de nieuwe voorzitter.

De eigenaar van fysio fitness Franssen is op vele fronten bestuurlijk actief geweest en beschikt over een groot sociaal netwerk. Bij de Aalster voetbalclub DVS heeft hij gedurende vele jaren het eerste elftal geleid en ook bij andere voetbalverenigingen in De Kempen was hij actief. Het bestuur van de Christoffelschool deed eveneens niet voor niets een beroep op zijn bestuurlijke kwaliteiten en als prins der Baltrappers heeft Franssen laten zien ook van een feestje te houden.

‘Is dat niet iets voor jou?’

Telkens wanneer hem werd gevraagd ‘is dat niet iets voor jou?’, vond hij dat zelf ook wel. Dus toen De Vrienden van Aalst in hem de kwaliteiten van Goedheiligman herkenden, kreeg Aalst in 2018 weer een eigen Sinterklaas. In mei vorig jaar ging Franssen met pensioen. „En toen vroeg Loes Kort, vicevoorzitter en secretaris van De Pracht, of ik wist dat het gemeenschapscentrum op zoek was naar een nieuwe voorzitter. Daar zou ik nu mooi tijd voor hebben.”

Maar daar zag Franssen op dat moment nog vanaf, omdat hij eerst wat afstand wilde nemen van het arbeidzame leven. Bovendien vond hij de coronatijd ook geen geschikte periode om aan iets nieuws te beginnen. In januari is hij zich echter toch gaan oriënteren: „Ik voerde uitgebreide gesprekken met het dagelijks bestuur en met de voorzitters van alle commissies. Dat waren fijne gedachtenuitwisselingen. Bovendien met mensen die allemaal hart voor de zaak hebben.”

Persoonlijk contact

Na de kennismaking kon Franssen overtuigd ‘ja’ zeggen tegen het aanbod en gaat hij zich richten op het doorontwikkelen van De Pracht. Hans van Baal zal hem in de eerste tijd daarbij ondersteunen en ook daarna hand- en spandiensten blijven leveren. „Ik ga eerst al mijn contacten aan Frans overdragen en natuurlijk gaan ook onze relaties bij de provincie en de gemeente kennis met hem maken. Persoonlijk contact is zó belangrijk in deze functie.” Daarom wil Van Baal ook niet met stille trom vertrekken: „Voor een afscheid vinden we nog wel een moment.”

Er kan binnenkort in ieder geval weer worden gewerkt aan een nieuw meerjarenplan en, als het aan Franssen ligt, wordt daar de jeugd nadrukkelijk in betrokken: „Met De Pracht als spil kan er veel. Jongeren met goede ideeën spreken we daarom graag.”

Quote Al ben je nog zo goed, klaar ben je nooit Frans Franssen