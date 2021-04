Waalrenaar illegaal in bezit van tientallen fuiken

Wethouder Waalre opnieuw naar onderhande­lings­ta­fel voor verbouwing winkelcen­trum De Voldijn

31 maart WAALRE - Wethouder Jan van Burgsteden moet opnieuw terug naar de onderhandelingstafel om de verbouwing van het winkelcentrum De Voldijn in Aalst te realiseren. Daar stemde een meerderheid in de Waalrese gemeenteraad gisteren mee in. Twee weken geleden eindigde de stemming over een ander voorstel van het college nog in gelijkspel.