Waalrenaar loopt halve marathon voor het Spierfonds: ‘Ik wil meer aandacht voor de ziekte die Ine had’

Of je nu lacht, loopt of liefhebt: elke beweging die je maakt komt vanuit je spieren. Het menselijk lichaam heeft er zo’n 600. Ongeveer 200.000 mensen in Nederland lijden aan een spierziekte. ALS en fibromyalgie zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Maar er zijn nog 600 andere spierziekten. Mulders’ echtgenote Ine leed aan een zeldzame erfelijk overdraagbare vorm, die niet te genezen is. De ziekte was van grote invloed op het leven van het echtpaar. Vorig jaar november overleed Ine. Ze werd 69 jaar oud.

„Het leek of de wereld onder mijn voeten wegzakte”, vertelt Mulders (71). „Al mijn liefde en aandacht ging naar de zorg voor Ine en naar haar begeleiding. Dit was, langzaam maar zeker, mijn volledige dag- en nachttaak geworden. Ik was meegegroeid in haar ziekteproces, waarbij ik werd overvallen door haar dood, die voor mij alsnog heel onverwacht kwam. Dat kon en kan ik nog steeds maar moeilijk bevatten. Een tijd lang droeg ik mijn verdriet permanent bij me.”

Mulders was altijd zeer actief. De gepensioneerd maatschappijleerdocent aan het Sint Joriscollege in Eindhoven zong bij een mannenkoor, liep hard, tenniste en werkte als vrijwilliger bij de Voedselbank. Al die activiteiten waren er inmiddels bij ingeschoten. Toen hij op een zaterdagmiddag wat boodschappen deed in het dorp, werd Mulders aangesproken door vrijwilligers. Zij waren auto’s aan het wassen en zamelden daarmee geld in voor de ziekte van Duchenne. Natuurlijk deed hij voor een tientje mee. „En ’s avonds dacht ik ineens: ‘ik moet ook iets ondernemen’. Ik wil ook meer aandacht. Voor de ziekte die Ine had.”

Mulders meldde zich direct bij het Spierfonds én bij Loopgroep Waalre. Daar vonden ze zijn inzet zo bijzonder dat zij hem wilden steunen. Niet alleen met loopschema’s en trainingen ter voorbereiding op de halve marathon, maar ook in financiële zin: „De Loopgroep bestaat dit jaar 25 jaar. De opbrengst van alle sponsoractiviteiten komen nu ten goede van het Spierfonds.” Mulders hervond zijn energie. En weer een beetje levensvreugde.

Voor de meeste spierziekten is nog geen medicijn, waardoor de behandeling voornamelijk gericht is op het verlichten van symptomen. Wereldwijd wordt wel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden tot passende behandelingen nabij zijn. Mulders hoopt met zijn deelname aan de halve marathon het Spierfonds te helpen in de strijd voor behandeling en genezing van alle spierziekten: „En op een beter en langer leven voor alle mensen met deze ziekten.”

spieractie.nl/actie/jacques-mulders