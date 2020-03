Waalrenaar Paul van Selms vluchtte nét op tijd skidorp uit voordat Oostenrijk op slot ging

Voor Paul van Selms eindigde de skivakantie in Oostenrijk afgelopen zaterdag vrij abrupt. ,,Het voelde alsof ik Ischgl werd uitgezet. De coronabestrijding werd er ineens wel erg fanatiek opgepakt.”

Midden in het seizoen gingen in het populaire skioord de deuren van alle horeca op slot. De Waalrenaar is een gepassioneerd wintersporter en vertrok een week eerder, per auto, met een vriend naar zijn favoriete wintersportbestemming. Al een jaar of vijf achtereen verblijven ze daar met een vaste vriendengroep en genieten er van het prachtige skigebied en de nodige alcoholische versnaperingen.

In de après-ski-scéne van Ischgl kon het coronavirus haar gang gaan toen een barman van een populaire horecagelegenheid minsten vijftien anderen besmette. Op 15 maart werd vervolgens in heel Tirol het wintersportseizoen per direct beëindigd en waren er 245 bevestigde gevallen van corona.

Van Selms keerde afgelopen zaterdag per trein terug. Zijn vriend werd door diens echtgenote al eerder die week gesommeerd naar huis te komen. Van Selms genoot nog van het skigebied, waar afgelopen woensdag nog maar zo’n 20 tot 25 procent van het normale aantal bezoekers de bergen afdaalden. ,,Ik had lekker de ruimte‘’, vertelt Van Selms. ,,In de laatste twee maanden van het seizoen draaien ze in Ischgl de meeste omzet, maar een aantal bars sloot die dag, hoewel er nog honderden mensen buiten in het zonnetje aan het borrelen waren. Wat opviel was dat met name de Duitsers gehoor gaven aan de oproep te vertrekken. En er was alles behalve sprake van paniek, ik vond het surreëel.”

De prijzen van de drank daalden en verder leek alles gewoon door te gaan: de liften bleven open en ook de pistes werden geprepareerd. ,,Maar vrijdag las ik in, zeg maar, het Eindhovens Dagblad van Tirol, dat alles ging sluiten. Als een dolle ben ik toen gaan inpakken, terwijl ik me ondertussen realiseerde dat ál die mensen die in het gebied werkten, opeens geen inkomsten meer zouden hebben.”

Van Selms kon met bekenden meerijden tot aan Lindau, net over de Oostenrijkse grens. Ze passeerden diverse controleposten terwijl ze het land uitreden. Net op tijd, want vlak achter hem werd de grens dichtgegooid. Zaterdagavond arriveerde hij met lichte koorts op station Eindhoven Centraal.