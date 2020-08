Waalrenaren verdeeld over bestuurscrisis Waalre

Geen probleem met dagelijks bestuur in Waalre? Onzin!

14 augustus WAALRE - Het dagelijkse bestuur van Waalre zit wel degelijk flink in de knel door de zware crisis in het gemeentehuis. ,,Als vier wethouders het vertrouwen opzeggen in de burgemeester, is er echt wel een serieus probleem in zo’n gemeente”, zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen van Tilburg University.