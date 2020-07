Waalrenaren willen van zich laten horen: wat kan er beter?

Wat kan beter in je eigen straat of buurt in Aalst en Waalre? Mopper je met je buren over het gebrek aan speelruimte voor je kinderen en weet je hoe het beter kan? Of is het niet groen genoeg en heb je een oplossing? Maak een plan en leg het voor aan de gemeente, zo stimuleren Pieter Donders en Maarten van der Sande hun mededorpelingen.

De gemeente betrekt inwoners al bij grote projecten, maar het moet ook juist andersom, vindt het duo. Inwoners moeten de gemeente inzetten voor hun plannen.

Op 30 september houden Van der Sande en Donders een inspiratiesessie. Daar staat de vraag centraal wat beter kan in Waalre en hoe inwoners dat kunnen bereiken. De twee Waalrenaren willen de gemeenschapszin in hun dorp versterken. Zij zijn ervan overtuigd dat, wanneer de juiste mensen elkaar weten te vinden, ideeën en plannen een grotere kans van slagen hebben.

Meer solidariteit

En ideeën zijn er genoeg. Donders: ,,Denk bijvoorbeeld aan de groep die zich inzet voor een stofvrije Hutdijk en plannen aandraagt voor het verhelpen van de problemen. Of de mensen die liever biologische landbouw dan een landgoed hebben.” Donders en Van der Sande willen een platform oprichten waar mensen met ideeën en plannen brede steun kunnen zoeken. ,,We willen meer solidariteit tussen burgers onderling. Maar we willen het ook hebben over zaken als energie en de publieke ruimte.”

Hiervoor richten ze focusgroepen op. Binnen zo’n groep wordt een thema besproken, waarna de leden draagvlak zoeken in hun eigen netwerk van vrienden, buurtgenoten of collega’s. Zo raken steeds meer mensen betrokken, is het idee. Van der Sande: ,,Het gaat dan niet meer om burgers die reageren op de overheid. We willen de rollen ook omgedraaid zien.” Donders: ,,In ons dorp zijn al veel initiatieven. Kan de Klimbim niet open? Hoe kan de Klimbim dan wél open? Mensen die zich binnen de gemeente inzetten, willen niet per se dat de overheid alles voor hen oplost.”

Er volgen voor 30 september nog huiskamergesprekken, een inloopcafé tot blogs en forums. Aanmelden om mee te doen kan nu al via het mailadres waalre.in.dialoog@gmail.com.