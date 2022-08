Waalres echtpaar jaarlijks naar Frankrijk voor een potje Weerwolven: ‘Het gaat er soms hard aan toe’

,,Weerwolven is een partyspel voor 10 tot 65 personen waarbij de groep wordt verdeeld in burgers en weerwolven”, legt Marieke uit. ,,In de nacht eten de wolven een burger op. Overdag volgt een discussieronde waarna de spelers besluiten wie ze lynchen. Omdat de burgers niet weten wie de slechteriken zijn, gaat er ook overdag weleens een burger uit.”

,,Doel voor beide groepen is het uitschakelen van de andere partij. Het spel lijkt wel op De Verraders, maar de vele extra karakters maken het Weerwolven leuker dan het televisieprogramma.”

Niet voor tere zieltjes

Het spel is zeker niet geschikt voor tere zieltjes. ,,In de discussies kan het er hard aan toegaan: liegen, bedriegen, ongefundeerde beschuldigingen. Alles om de verdenking niet op jou te laden”, lacht Gijs. ,,Het is allemaal niet persoonlijk bedoeld, maar zo voelt het soms wel als je aangevallen wordt. Daar moet je wel tegen kunnen.”

Marieke leerde het van oorsprong Franse kaartspel een kleine twintig jaar geleden kennen op het Spellenspektakel in het Beursgebouw in Eindhoven. ,,Ik kwam met een vriendin bij de stand van 999 Games en daar kon je het spelen. Vervolgens heb ik daar twee dagen niks anders meer gedaan”.

Quote Nu zetten we de kinderen tijdens de meetings nog met een filmpje op de bank, maar over een paar jaar kunnen ze zelf ook meedoen Gijs van der Aalst, Weerwolver

Op het sociale medium Hyves werd een online groep Weerwolvers gevonden en daar kwamen weer live meetings uit voort. Drie à vier keer per jaar is er zo’n Weerwolfmiddag, steeds bij iemand anders. In totaal bestaat de vriendengroep – want dat is het in de loop van de jaren geworden – uit 30 tot 35 spelers uit alle windstreken: van Groningen en Heerhugowaard tot Waalre en zelfs Frankrijk.

Ook qua leeftijd liggen de spelers ver uit elkaar: de jongste speler zit nog op de middelbare school, terwijl de oudste al tegen het pensioen aan loopt. ,,Er zitten best mensen in de groep waar je misschien niet snel mee zou connecten”, vertelt Marieke. ,,Maar vanwege de gezamenlijke passie trek je toch naar elkaar toe.”

Twee keer per dag een lynchpartij

De Nederlandse Ida Banis, zelf ook onderdeel van de groep, runt een kleine camping in Bonny-sur-Loire, in het midden van Frankrijk. Hier gaan de Weerwolvers jaarlijks een lang weekend los. Rode draad tijdens deze dagen is het levend weerwolven dat zich over meerdere dagen uitstrekt.

Twee keer per dag is er een gezamenlijke bijeenkomst: de nachtelijke acties worden bekendgemaakt en daarna volgt de discussie waarbij iemand gelyncht wordt. De rest van de tijd zijn er tal van heimelijke ontmoetingen tussen spelers onderling en er worden bondgenootschappen gesmeed, en verbroken …

Inmiddels gaan Loes en Vik (5 en 4 jaar) alweer een paar jaar mee, net als een paar andere kinderen. ,,De volgende generatie is onderweg”, stelt Gijs tevreden vast. ,,Nu zetten we ze tijdens de meetings nog met een filmpje op de bank, maar over een paar jaar kunnen ze zelf ook meedoen.” Hemelvaart 2023 staat in elk geval alvast genoteerd.