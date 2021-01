Waalrese (89) tekent exclusieve botanische kunst: ‘Wegdromen bij zeeën aan azalea’s’

Marie Thérèse van de Put- Fassaert is een Brabantse in hart en nieren. Hoewel ze enige tijd in Amsterdam woonde is de geboren Oisterwijkse al weer jarenlang gelukkig in Waalre. „Ik geniet hier van de natuur, de bloemen, de planten en de vele insecten”, zegt de enige botanische kunstenares van Brabant. „Mijn tuin staat vol met veel (tropische) planten en bloemen en ik voel me bevoorrecht dat ik al die bijzondere vormen en kleuren kan zien. In mijn aquarellen leg ik het begin van het leven vast, net als het hoogtepunt en de neergang.”

De bijna 90-jarige Waalrese tekent net zo lief bloemetjes en plantjes als beestjes en takjes; zolang het maar klein en fijn is. „Ik gebruik vaak een penseel met maar drie haartjes, maar wanneer iemand vraagt of ik een zonnebloem wil schilderen, dan doe ik dat ook, hoor.”

Quote Wanneer ik teken word ik echt gegrepen en vergeet ik zelfs te eten. Na een uur ben ik vaak bekaf, want het is ook een heel inspannen­de bezigheid Marie Thérese van de Put (89)

Zolang ze zich kan herinneren voelt mevrouw Van de Put veel liefde voor de natuur. Al vroeg had ze oog voor mooie lindenbomen en kon ze wegdromen bij zeeën aan azalea’s. Later ging ze naar de Tekenacademie in Tilburg, maar toen ze besloot kunstenaar te worden, stak haar vader daar een stokje voor. Van de Put schudt haar hoofd: „Hij meende dat ik dan in de goot zou belanden. Ik volgde later de verpleegstersopleiding, maar ben altijd blijven tekenen. Gauw tevreden was ik nooit en nu nog steeds niet: ik wil altijd alles exáct weergeven. Wanneer ik teken word ik echt gegrepen en vergeet ik zelfs te eten. Na een uur ben ik vaak bekaf, want het is ook een heel inspannende bezigheid.”

Eeuwenoude traditie

De botanisch kunstenares borduurt met haar werken voort op een eeuwenoude traditie. Onderzoek, correcte weergave van het onderwerp en creativiteit in compositie en beeldtaal kan zij, schijnbaar moeiteloos, combineren. Daardoor is ze een maand bezig met een geslaagde aquarel. Decoratieve botanische illustraties bestaan al heel lang en stonden aanvankelijk alleen in kruidenboeken voor medicinale doeleinden, waar dankbare apothekers en artsen gebruik van maakten. Later voor botanici, toen het schilderen van bloemen ‘in de mode’ kwam.

Quote Ik zou graag een werkje maken voor boven de open haard in Het Huis van Waalre

Als lid van de Tuinclub van de internationaal bekende tuinarchitect Mien Ruys, reisde Marie Thérèse van de Put vaak en bezocht zij veel binnen- en buitenlandse tuinen. In de Hortus in Leiden ontmoette ze Anita Walsmit Sachs, de oprichter van de Nederlandse Vereniging van Botanische Kunstenaars. Die zag wel wat in de werken die de Waalrese haar voorlegde. „Ik mocht voor de ballotagecommissie verschijnen en werd in 2006 aangenomen. Of ik ook de PR in het zuiden van het land wilde doen, vroeg ze, want daar waren geen andere botanisch kunstenaars werkzaam. Zo kwam het dat ik ging exposeren en lezingen gaf.” De 89-jarige Van de Put heeft ook een wens: „Ik zou graag een werkje maken voor boven de open haard in Het Huis van Waalre. Iets van wild gras met pluimen; dat zou mooi bij het gebouw passen.”