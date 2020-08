Waalrese chef-kok Yuri Wiesen maakt stillevens met rare groenten

Paarse koolrabi, chocolade mint en courgettebloemen; er zijn mensen die deze groenten en kruiden niet dagelijks op een bordje krijgen voorgeschoteld. Yuri Wiesen uit Waalre groeide op in de keuken. Híj was de jongen die zijn spruitjes wél at. Onder strakke sturing en strikte hiërarchie heeft de huidige patron cuisinier, als lid van diverse keukenbrigades, geleerd de tafel de nodige eer te bewijzen.

Verkeken op de tijd

Een tijdje geleden bedacht Yuri Wiesen dat hij behoefte had aan een moestuin. Maar de chef had zich danig verkeken op de tijd die er in ging zitten en uiteindelijk lag zijn landje er maar zielig kaal bij. De groentegaard werd weer opgedoekt en in twee grote bakken in zijn eigen achtertuin pootte hij, met de hulp van zijn dochters, alsnog de bijzondere ‘dingetjes’. ,,En alles lukte. Onder onze Hollandse weersomstandigheden groeiden de gele boterboontjes, de minibospeen­tjes en de courgettes als koolrabi’s”, vertelt de eigenaar van het Eindhovense restaurant dat sinds 2014 een Michelinster heeft, al grappend.

Zonde om op te eten

Terwijl hij op zijn telefoon de meest prachtige stillevens van groenten laat zien - ‘eigenlijk zonde om op te eten’ -, komt ondertussen bezorger Henk langs met kratjes vol fris groen. De felle kleuren van de verse ingrediënten moeten vandaag de borden smakelijk gaan sieren en het vuurtje bij de gasten aanwakkeren. Maar Yuri bekijkt de prijs en schudt dan zijn hoofd: ,,Wel duur hoor, voor een paar wortels. Neem die maar weer mee terug.”

Door het groeiende maatschappelijke bewustzijn en de toename van het aantal vegetariërs en veganisten gaat het al lang niet meer alleen om vlees of vis. Groenten spelen een steeds aanzienlijker rol en Wiesen heeft plezier in het fraai vormgeven van een ‘lekker’ bordje. Van de courgettebloem uit zijn tuinbak maakt hij vandaag een primavera-gerecht. ,,Het kan nog nét; volgende week zijn die bloemen er niet meer. Ik bereid het nu met coquilles en scheermes, doe er tomaatjes bij en beurre blanc-schuim. Maar ook met kwarteleitjes is het lekker.” Door de coronacrisis is Wiesen met acht couverts geslonken: ,,Maar ik denk dat ik het zo ga houden: meer rust, meer ruimte, meer aandacht. In de keuken kan ik me nu nog beter focussen op de gerechten. Dat bevalt me wel. En onze gasten ook.”

Volledig scherm Een stilleven van rare groenten. © Sem Wijnhoven/DCI Media