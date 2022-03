Waalrese imker Leo Hazelzet: Niet leegroven maar ‘natuurlijk imkeren’

WAALRE - De honing nemen die overblijft in plaats van de bijenkast leegroven. Dat is wat Leo Hazelzet (65) beoogt met zijn ‘nieuwe’ methode natuurlijk imkeren.

De belangstelling van Leo Hazelzet werd gewekt toen zijn dochter lang geleden een spreekbeurt hield over bijen. Maar hij ging zich er pas echt in verdiepen toen hij twaalf jaar geleden in Waalre kwam wonen: ,,Ik ging op cursus met mijn zoon en ben daarna begonnen met imkeren. De eerste jaren heb ik alle methodes wel zo’n beetje toegepast. Maar toen zei mijn zoon ‘ik hoef geen honing meer, jullie maken een selectie van de koninginnen’.”

Dat zette de Waalrenaar aan het denken. ,,De geijkte imkermethode is al eeuwenlang gericht op het oogsten van zo veel mogelijk honing. Aan het eind van het zomerseizoen pikken we de honing. In het verleden maakten we daarbij alle bijen dood door ze te zwavelen.”

Suikerwater

Tegenwoordig laten we de bijen leven en geven we suikerwater terug, legt hij uit. ,,Ook dit kan natuurlijk niet goed zijn: in de honing zitten allerlei voor de bijen nuttige elementen en antioxidanten. Door deze werkwijze eroderen we de bijenvolken als het ware. Natuurlijk imkeren is een methode waarbij je bijenvolken zichzelf laat organiseren. Je geeft ze een plek om te leven in een omgeving waar ze goed aan stuifmeel, nectar en water kunnen komen. Honing beschouw ik daarbij als een gift van het bijenvolk. In de natuur komt er ook wel eens een beer of een troep muizen langs die een greep in de honing doet. Daar kan een volk prima tegen. Het weghalen van een deel van de honing zou appelleren aan die situatie. Het is daarom zaak dat je als imker niet te veel honing weghaalt.”

Het is de droom van Hazelzet om bijen weer terug naar de natuur te brengen. Dat gaat niet van het ene op het andere moment: ,,De vraag is of bijen in staat zijn zelfstandig te overleven. Als je varkens die normaal in stallen zitten, loslaat in de vrije natuur dan werkt dat niet. Ze hebben niet geleerd om voor zichzelf te zorgen. Zo werkt het met bijen ook.”

Zeskantige bijenkast ontworpen

De Waalrenaar denkt minstens vijf jaar nodig te hebben om zijn droom te verwezenlijken: ,,Vorig jaar heb ik voor het eerst het grootste deel van de honing laten zitten en ben ik van een dubbele naar een enkele broedbak teruggegaan. Het plan voor dit jaar is overstappen op natuurlijk raat in plaats van raat op frames. Daarnaast moeten de kasten kleiner. Ik heb een zeskantige bijenkast ontworpen die meer de natuurlijke situatie benadert. Als dat werkt dan ga ik verder met uitgeholde boomstammen. En als laatste moeten we geschikte bomen vinden in de natuur waar we een volk naartoe kunnen brengen.”

Hazelzet is ervan overtuigd dat de samenwerking – het zorgen voor een goede leefomgeving en het ontvangen van de gift – op termijn zelfs meer honing oplevert dan het traditionele imkeren. ,,Maar dat hoeft niet”, lacht hij. ,,De allerbelangrijkste reactie kwam van mijn zoon: wat je nu doet, dat vind ik interessant. Weet je: vorig jaar had ik 250 kilo honing. Wat moet ik ermee? Ik bewaar wat voor mezelf en ik experimenteer met het maken van mede. De rest geef ik weg, want in verkopen heb ik geen zin.”