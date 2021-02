Waalrese kunstenaar start kunstproject voor eenzame jongvolwassenen

In het project worden jongeren betrokken die in een enquête hebben aangegeven dat samen kunst maken en beleven helpt bij het verlichten van hun gevoelens van eenzaamheid. Het is de bedoeling dat ook het Eindhovense Van Abbemuseum een rol gaat spelen in dit kunsteducatieproject. „De jongvolwassenen voelen vaak geen connectie met leeftijdsgenoten, ze vinden dat ze op een ander ‘level’ zitten dan anderen, vallen altijd buiten de groep en zijn niet wie ze willen zijn. Erover praten doen ze niet echt, maar 90 procent van de respondenten op onze vragenlijst gaf aan zich weleens eenzaam te voelen.”

Corona-eenzaamheid

Het gevoel ‘ergens’ of ‘nergens’ bij te horen bepaalt hoe makkelijk, of moeilijk, jongvolwassenen zich maatschappelijk ontwikkelen. Maar ook in welke mate gevoelens van eenzaamheid hun leven kunnen beheersen. Harks: „Ook de fear of missing out (FOMO), de angst om iets te missen, speelt voor hen een belangrijke rol. Op hun smartphones wordt dag en nacht de sociale media van anderen in de gaten gehouden. En die hebben het allemaal veel leuker dan jij. Het eenzaamheidsprobleem in de leeftijdsgroep van 18- tot 25-jarigen is urgent.”