Waalrese kunstenaars sluiten aan bij Valkenswaardse Atelierroute

De Atelierroute loopt langs de werkplaatsen van kunstschilders, beeldhouwers, glaskunstenaars, keramisten alsmede een goudsmid en viltkunstenaar. Zij laten in hun eigen atelier zien én horen wat hun werk omvat, wat bijzonder is aan hun kunstuiting. De stichting VAART probeert daarmee het kunstklimaat voor beeldend kunstenaars zowel in Valkenswaard als nu ook in Waalre te verbeteren. Maar de organisatie wil zo ook de kunstenaars en de kunstliefhebbers met elkaar in contact brengen.

In Aalst zetten drie kunstenaars hun deuren open en in Waalre twee. Zes ateliers zijn te bezoeken in Dommelen en één in Borkel en Schaft. De overige twaalf liggen verspreid over Valkenswaard. Het Dichters- en Schrijversgezelschap Explanade presenteert zich in het atelier van kunstenaar Theo Kappé aan de Kerkweg 21 in Valkenswaard. De ateliers van de 24 kunstenaars zijn op 4 en 5 september gratis toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur.