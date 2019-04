Waalrese raad bespreekt crisis achter gesloten deuren

Gemeenten worstelen met locatie van de supermarkt

11 april REGIO - Een supermarkt is een publiekstrekker en hoort volgens gemeenten in het centrum van het dorp. Ondernemers denken daar soms anders over en zien mogelijkheden buiten het dorpshart. Door een gebrek aan kennis, samenwerking en gedateerde plannen leidt dat bij gemeenten steeds vaker tot een worsteling.