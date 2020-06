Waalrese raad unaniem akkoord met aangepast ontwerp ’t Hazzo

Vragen gingen donderdagavond daarom vooral over details. Zo vroeg ZW14 zich af of er uit milieuoogpunt niet een zonneboiler moet komen voor het douchen in de sporthal. ,,Niet nodig”, volgens wethouder Arno Uijlenhoet, ,,want er komt al een warmtepomp en die is efficiënter.” Floris Schoots gaf aan in te stemmen met de plannen maar vond het nieuwe vooraanzicht van ’t Hazzo wat saai. Ook vroeg hij om aanvullende duurzame oplossingen: ,,Waarom niet zonnepanelen integreren in de gevel.” Dat zag de wethouder niet zitten. ,,We wachten liever met het vernieuwen van de zonnepanelen tot de oude afgeschreven zijn. Anders is het een desinvestering.”