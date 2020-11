Waalrese sportscholen roeien met de riemen die ze nog hebben in coronatijd

Paramount, Coach en Cardo, voeren het coronabeleid consequent uit. Hoewel ze dit voorjaar drieënhalve maand gesloten waren en er leden opstapten, zijn de fitnesscentra blij dat de overheid zich nu het belang van sporters realiseert. Dat groepslessen niet doorgaan is spijtig, maar de deur blijft deze keer open.

,,We stuurden nieuwsbrieven, nieuwsbrieven en nog meer nieuwsbrieven. Steeds met informatie over originele en aangepaste activiteiten die wél mochten.’’

Paramounteigenaar Leon van Meijel heeft veel ondernomen om de gevolgen van het coronavirus voor zijn sportschool te beperken. ,,We startten aanvankelijk met het streamen van lessen op Facebook. Dat werd geen succes. Daarentegen bleken de Zoom-lessen, onder meer club power en yoga, een grote hit. Ook fijn voor de oudere leden, die we uit hun isolement haalden.’’

Later kwamen er silent disco-buitenlessen, terwijl het pand binnen werd voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. ,,De jerrycans ontsmettingsalcohol vlogen er ondertussen doorheen, de bar is meerdere malen heringericht en we verruimden onze openingstijden. Het heeft bakken met geld gekost, maar al onze inspanningen worden door onze klanten enorm gewaardeerd. Veel oud-leden hebben de weg terug ook alweer gevonden.’’

Er wordt 's nachts meer gesport

Richard Carli heeft met Sportcentrum Cardo een bewogen eerste jaar achter de rug: ,,We hadden na onze opening een bliksemstart. In twee maanden hadden zich al vijfhonderd leden aangemeld. Toen we dicht moesten, verplaatsten we, net als anderen, onze activiteiten naar buiten. Daarnaast waren we al 24/7 open, maar in de nachtelijke uren wordt nu meer gesport. Onze health­care-afdeling heeft longprogramma’s ontwikkeld voor ex-covid 19-patiënten en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.’’

Richard Maatjes van Sportschool Coach zegt niets te klagen te hebben: ,,We zijn open en alles is een beetje anders geworden. Groepen bestaan sinds kort uit twee personen en spinnen en pilates zijn nu vrijwel personal trainingen geworden. Maar alles gaat door; we zijn een hybride bedrijf geworden. Er is een bewustwordingsproces in gang gezet en mensen realiseren zich nu veel meer het belang van een goede gezondheid.’’