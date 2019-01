Waalrese verpleegkundige ziet droom in Afrika uitkomen

‘Het is voor mij een droom die uitkomt”, vertelt de verpleegkundige. ,,Mijn moeder was ook verpleegkundige en die had een vriendin die in Afrika ging werken. Sindsdien zat dat in mijn hoofd. En nu de kinderen oud genoeg zijn kan het ook. De keuze voor Ghana is toevallig: ik dacht ‘wie ken ik in mijn netwerk met een lijntje naar Afrika’? Zo kwam ik bij Henriette van der Sanden-Merks terecht, bestuurslid van de stichting Sun in Ghana.” Ze lacht: ,,Ik kom zelf oorspronkelijk uit Son, dus die naam past helemaal.”