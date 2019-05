Waar staat de burger in Valkenswaard in kwestie Eurocircuit?

De Valkenswaardse politiek praat woensdagavond over de nieuwe ontsluitingsweg nabij het Eurocircuit. Aan de inwoners werd beloofd: het weggetje zou alleen voor bestemmingsverkeer zijn en hooguit zes keer per jaar voor bezoekers van evenementen op de crossbaan. Prima, vonden omwonenden, dus van inspraak maakten ze geen gebruik. Maar nu de gemeenteraad de finale klap mag geven, is de bepaling over bestemmingsverkeer plots verdwenen. De grootste coalitiepartij beschuldigt het eigen college intussen van ‘onbehoorlijk bestuur’. Want: wat is de inspraak van de burger waard als later het voorstel toch weer verandert?