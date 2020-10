Waarnemend burgemeester Boelhouwer blijft langer in Waalre: zeker tot na verkiezingen 2022

Hoog oplopende emoties en veel vraagte­kens na het vertrek van burgemees­ter Brennink­meij­er uit Waalre

1 oktober WAALRE - Nog geen kwartiertje duurde de ongemakkelijke bijeenkomst woensdagmiddag in een zaaltje van het provinciehuis in Den Bosch. De raadsleden uit Waalre wisten niet precies wat ze konden verwachten. De conclusies van het onderzoek naar de Waalrese crisis misschien? Kregen de vier wethouders de zwartepiet toegespeeld of toch burgemeester Jan Brenninkmeijer?