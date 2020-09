Waarnemend burgemeester Boelhouwer trof in Waalre ‘buitengewoon complex’ probleem aan

Inhoudelijk wil hij niets kwijt over de onmin tussen de vier wethouders en tijdelijk teruggetreden burgemeester Jan Brenninkmeijer. Maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat het een zware wissel trok op de Waalrese ambtenaren. ,,Het is voor velen een pak van het hart dat nu een oplossing wordt gezocht en dat gekeken wordt om tot andere omgangsvormen te komen.”