Waarom is de sportschool van buiten groter dan binnen? Omdat er 600 hennepplanten zijn verstopt!

DEN BOSCH – ,,De stomste beslissing van mijn leven”, geeft een verdachte uit Valkenswaard volmondig toe in de rechtbank. Hij heeft het over verhuur van verborgen ruimtes in zijn sportschool, waar de politie in 2019 zeshonderd hennepplanten vond. Dat moet hem (47) en zijn echtgenote (45) een werkstraf kosten, plus ontneming van 160.000 euro, is de eis.