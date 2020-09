‘Waarom onderzoekt de gemeente de stillere straatsteen niet voor Waalre-dorp?’

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer mopperde recent nog dat de Waalrese raad zich niet met het type straatsteen van de weg door Waalre-dorp moet bemoeien. Dat is te veel op detailniveau, vond hij, en dat moet je aan de wethouder en ambtenaren overlaten. Die kritiek was tegen het zere been van de oppositiepartijen. ,,Het gaat niet om een detail maar om de leefbaarheid”, vindt Kees de Zeeuw (D66). ,,We hebben het niet over de kleur, maar over geluidsoverlast.”

‘Huiswerk niet gedaan’

Het asfalt wordt vervangen door sfeervollere klinkers. Dat zorgt voor een toename van geluid wanneer er verkeer over rijdt. ,,Nu wordt de meest simpele klinker gelegd. Het verbaast ons dat er niet naar die stille klinker is gekeken.” Die levert volgens De Zeeuw vier keer minder geluid op en zou niet heel veel duurder zijn. ,,De gemeente heeft haar huiswerk niet gedaan”, vult Joke Beuger (GroenLinks) de kritiek aan. ,,Vreemd dat na al het gepraat en de klankbordgroepen en betrokken experts niemand op deze optie is gekomen.”

De vijf oppositiepartijen - D66, ZW14, GL, PvdA en Groen en Progressief - plaatsten deze week een advertentie in huis-aan-huisblad De Schakel over de stille steen. Waarom? ,,We slaan dankzij de coalitie nog geen deuk in een pakje boter”, verwijst Beuger naar het feit dat stemming in de raad over voorstellen vrijwel steeds in dezelfde uitslag eindigt: de negen coalitieleden tegen de acht uit de oppositie. Beuger hoopt dat de coalitie - AWB, CDA en VVD - ‘wakker wordt’ doordat de inwoners geïnformeerd zijn over deze geluidsarmere optie. De oppositie komt dinsdag tijdens de raadsvergadering mogelijk met een amendement om de wethouder op te dragen de stille steen als serieuze optie mee te nemen in het plan.

‘Mag plannen niet vertragen’

Suzan van de Goor (CDA) voelt er weinig voor. Ze is het met burgemeester Boelhouwer eens: ,,Ik vind dit detailniveau en de raad gaat over de hoofdlijnen.” Daarnaast ziet ze haken en ogen aan de stillere steen. Van de Goor meent onder meer dat die minder duurzaam is. Ze wil hooguit overwegen om de wethouder te vragen de optie te bekijken. ,,Maar het mag de plannen voor de wegrenovatie niet vertragen.” De wethouder hoeft wat haar betreft niet terug naar de raad om opnieuw over die stille klinkers te praten, maar zou na een evaluatie zelf mogen beslissen of de gemeente dat type steen gaat gebruiken. Van de Goor: ,,Maar hij moet ook naar de kosten kijken.”