Waarom zagen ze toch al die bomen om in het Leenderbos in Valkenswaard?

VALKENSWAARD - In een deel van het Leenderbos in Valkenswaard is een kaalslag gaande. Dennen en sparren worden omgezaagd, met als doel om het beschermde natuurgebied in ere te herstellen.

Het is op deze zonnige herfstdag druk op het fietspad langs de Budelsebaan in Valkenswaard. Ter hoogte van het vee-rooster, waar onlangs bomen zijn omgedaan, stapt een man kwaaiig van zijn wielrenfiets.

,,Jullie zijn zeker aan het bespreken welke bomen jullie nog meer gaan weghalen, hè?”, roept hij op boze toon richting boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer en Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel. ,,Ik fiets hier al jaren en ik kan wel janken als ik zie wat hier nu wordt gekapt.”

De fietser verwoordt wat wel meer mensen denken: ‘waarom halen ze hier toch al die bomen weg?’.

Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel willen dat graag verduidelijken. Bij de parkeerplaats van de Budelsebaan is voor de start van de werkzaamheden een groot informatiebord geplaatst en her en der in het landschap staan info-panelen, ook zijn er excursies met omwonenden geweest. Schram is zelfs de deuren langsgegaan om een toelichting te geven. Om nog meer mensen te bereiken hebben ze deze middag de krant uitgenodigd om uitleg te geven hun bezigheden in het ‘Laagveld’ van het Leenderbos.

Quote Met name de buitenland­se dennensoor­ten, die hier ooit zijn neergezet als productie­bos voor de mijnbouw, zullen verdrinken Erik Schram , Boswachter bij Staatsbosbeheer

De kap is onderdeel van een veel groter project, dat er op is gericht om verdroging van het Leenderbos tegen te gaan. Het waterschap en de provincie voeren aan weerszijden van het gebied grote operaties uit bij de Tongelreep en de Strijper Aa. Rechte stukken water worden bochtig gemaakt, de rivierbodem opgehoogd en sloten dichtgegooid. Het moet er voor zorgen dat de omgeving straks beter is opgewassen tegen de schadelijke uitstoot van stikstof en bestand is tegen extreme droogte of extreme nattigheid.

Goed nieuws voor jungle-achtig bos

Als gevolg hiervan gaat de grondwaterstand in het Leenderbos omhoog. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld een heel specifiek soort ‘jungle-achtig’ bos, het zogeheten alluviale bos. In deze bijzondere ecologische gebiedjes gedijen soorten als de zwarte els, gele lis, dotterbloem en zegge, die juist door toenemende droogte al jaren onder druk staan.

Quote De bomen worden verwerkt voor de bouw en van het takhout wordt nieuw land gemaakt bij Rottumer­oog. Erik Schram , Boswachter bij Staatsbosbeheer

Aan de andere kant zorgt de vernatting ervoor dat andere bomen het minder naar hun zin gaan hebben. ,,Met name de buitenlandse dennensoorten, die hier ooit zijn neergezet als productiebos voor de mijnbouw, zullen verdrinken", weet Schram.

Douglas, Oostenrijkse den, fijnspar, lariks en ook de Amerikaanse eik worden daarom alvast weggehaald. Dit jaar gaat het om een gebied van 15 hectare en volgend jaar wordt nog eens 15 hectare omgedaan in het 2400 hectare tellende Leenderbos. In plaats daarvan komt er vochtige heide. Wat een boost geeft aan andere zeldzame soorten, verwacht Schram. ,,Dopheide, klokjesgentiaan, roodborsttapuit en de nachtzwaluw, kunnen daar allemaal op meeliften.”

Fladderiep ter compensatie

Ter compensatie worden elders in het Leenderbos andere bomen geplant, zoals fladderiep, linde, berk en wilg. ,,Die loofsoorten horen hier thuis, ze zorgen voor een natuurlijker bos en meer biodiversiteit”, vertelt Schram. Hij verzekert dat de naaldbomen volledig worden gecompenseerd in en in de directe omgeving van het Leenderbos.

En de gekapte bomen? ,,Die krijgen een nieuwe bestemming”, zegt de boswachter. ,,De bomen worden verwerkt voor de bouw en van het takhout wordt nieuw land gemaakt. Bij Waddeneiland Rottumeroog hebben ze vierkante vakken gemaakt, waar ze die takken in leggen en dan blijft daar het sediment achter hangen zodat er weer nieuw land komt.”

Dan denkt Koekkoek nog even terug aan de opgewonden fietser van daarstraks. ,,De klokjesgentiaan staat in dit gebied weg te kwijnen. Het zou soms fijn zijn als mensen zich daar net zo druk om zouden maken als om die gekapte bomen.”