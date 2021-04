Waarschuwing na ernstig ongeval in nieuwe fietstunnel bij Dommelen: ’Geen plek om te spelen’

Vanwege haar werk op een school in Bergeijk fietst Mascha Verdonk regelmatig door de Mgr. Smetsstraat tussen Dommelen en Westerhoven. Sinds kort doet ze dat via de nieuw aangelegde fietstunnel, die op 23 maart is opengesteld. ,,Toevallig hadden we het er dit weekend nog over, dat er in de tunnel jongeren rondhangen en spelen", vertelt Jan Verdonk. ,,Het kon volgens haar onveilige situaties veroorzaken, aangezien het zicht in de tunnel niet zo goed is.”