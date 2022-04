Wandelen met QR-code, maar stempelkaart is blijvertje

WAALRE - De organisatie van de Waalrese Avondwandeltochten maakt de overstap van papier naar digitaal. De route is voortaan via een QR-code te scannen. Zodra de bijbehorende link is geopend kunnen de deelnemers aan de wandel. Een opgeladen telefoon helpt.

Digitaal werken wordt steeds meer de basis van alles en echt milieubewust is het natuurlijk niet om vele honderden routebeschrijvingen te printen. De leden van Loopgroep Waalre, die al jaren geen digibeet meer zijn, hebben geholpen met het concretiseren. De stempelkaart blijft overigens wel, want die maakt het wandelen voor de jeugdige lopers nog net ietsje leuker.

Voor de 41e keer worden van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei, met assistentie van Scouting Aalst-Waalre, de avondwandeltochten in Aalst en Waalre gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van vijf of tien kilometer per avond. Maar wellicht gaat er nog meer veranderen dan alleen het smartphone-gestuurde wandelen.

„We gaan onderzoeken of er onder de deelnemers ook behoefte is om afstanden van 2,5 en 7,5 kilometer te lopen.” Els Hendriks en Wilma Maas denken alweer verder dan 2022. In de achterliggende twee jaar, de tochten gingen vanwege corona twee keer niet door, zijn nieuwe trajecten verkend. Maas: „Waalre is de afgelopen jaren groter gegroeid. Rondom Het Gat van Waalre hebben we daarom twee nieuwe veilige routes uitgestippeld.”

Vloggen over gezondheid

Ook nieuw: sinds kort is Waalre JOGG-Gemeente en dat wil zeggen dat de gemeente Waalre het belangrijk vindt dat haar jeugd opgroeit tot een gezonde generatie. Marieke Driessen is sinds 1 maart jongstleden JOGG-regisseur en in Waalre het aanspreekpunt voor het werken aan een gezonde leefomgeving. Hendriks: „Marieke zal via de social-mediakanalen van de gemeente vlogs maken over gezondheid in relatie tot de avondwandeltochten. Goed voor de bewustwording.”

Wat niet verandert is het vertrek- en aankomstpunt: Brasserie ‘t Stationskoffiehuis aan de Willibrorduslaan. Ook de ijscoman, de loterij en de popcornkraam op de vrijdagavond blijven, net zoals de medaille wanneer je minstens drie van de vijf avonden hebt meegelopen.