Wandtapijt van zolder Were Di naar bibliotheek in De Hofnar

Dat tapijt werd afgelopen juni al in bruikleen gegeven aan parochiebestuur Heilige Willibrord Valkenswaard/Waalre, dat het een plek heeft gegeven in de pastorie aan de Markt. Volgens Meijs heeft het wandtapijt van Martinali in het oude pand van Were Di gehangen, maar is het met de ingebruikname van de nieuwbouw naar de zolder verdwenen. ,,En dat is jammer, het is een schitterend werk.”