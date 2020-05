Warme vrije dag: het water trekt

Bij waterplas De Meeris, beter bekend als het Gat van Waalre, aan de rand van nieuwbouwwijk Hoogh Waalre is het druk. Enkele tientallen mensen zitten of liggen in het gras. ,,Het is veel drukker dan normaal", zegt een buurtbewoonster. ,,Schrijf er maar niet te lovend over, want dan komen er nog meer mensen.”

Ook al is het verboden om te zwemmen, toch duiken sommigen het water in, vooral jongeren. Veel bezoekers hebben rubberbootjes meegenomen of een surfplank. ,,Varen mag eigenlijk ook niet.", zegt een omwonende. ,,Normaal komen hier altijd boa's en die halen je dan van het water. Maar vandaag hebben die allemaal een vrije dag.”

Begrip

Truus Broos en Toos Beusen uit Waalre, al vijftig jaar buren én goede vriendinnen, zijn speciaal naar de plas gefietst om te kijken of mensen zich een beetje aan de regels houden. Ze hebben er begrip voor dat vooral jongeren toch het water ingaan. ,,Als ik zeventien was ging ik met dit weer ook zwemmen", lacht Truus Broos. De gepensioneerde dames komen de corona lockdown prima door. ,,Ik lees het Eindhovens Dagblad, Truus de Volkskrant en die wisselen we uit", zegt Toos Beusen. ,,En we lezen veel boeken", voegt haar vriendin daar aan toe.

Aan de rand van de plas eten Olivia en Yana, beiden 21, hun salade. Olivia komt uit Londen, Yana uit Sint-Petersburg. Ze zijn nu in Nederland voor studie en werk. ,,Ik ben wel blij dat ik nu niet in Londen zit", erkent Olivia. ,,De stad is zo druk. Hier heb je meer ruimte.” Yana is blij verrast over het goede weer. ,,Dat had ik in Nederland niet verwacht.”

Hondenbezitters

De Looserplas in Budel Dorplein is vooral populair onder hondenbezitters. Het is een van de weinige plassen in de regio waar honden vrij mogen rondrennen en zwemmen. En dat gebeurt dan ook met groot enthousiasme. De baasjes hebben soms de handen vol om hun huisdieren in het gareel te houden. Veel bezoekers komen van de verre omgeving, vooral uit Limburg.

,,Het is hier zo mooi", zegt Eddy Smits uit Someren, die hier is met zijn vrouw Anja en labrador Mo. ,,Ik heb deze plek twee jaar geleden ontdekt en nu komen we hier regelmatig. Ik liet foto's van de plas zien aan een kennis en die zei: het lijkt wel of je in het buitenland zit.”

Husky's

Stan en zijn vriendin Naomi uit Sittard zijn met hun twee jonge husky's naar de Looserplas gekomen. ,,Dit is het wel waard om vijftig minuten in de auto te zitten", zegt Stan, terwijl zijn twee honden rondrennen.