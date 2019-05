Waslijnen en zwembroeken tijdens Valkenswaardse dorpsquiz

Schetsen van een ‘eco-hub’ kunnen zorgen over parking in Waalres groen niet wegnemen

17 mei WAALRE - Veel is nog onduidelijk over het mogelijke parkeerterrein ten zuiden van High Tech Campus in Waalre, maar het is duidelijk dat meerdere partijen zorgen hebben over het plan. Milieuorganisaties vrezen schade aan het nabijgelegen natuurgebied. Inwoners van Waalre zijn bang dat de komst van een parkeervoorziening ervoor zorgt dat het toch al drukke wegennet van Waalre nog zwaarder wordt belast.