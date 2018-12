Wat deed Henk-Kris Heeren in Waalre? Vermissing nog altijd een raadsel

BREDA - Wat moest de 32-jarige Bredanaar Henk-Kris Heeren in Waalre doen? Waarom stond zijn auto juist daar na zijn vermissing geparkeerd? Het antwoord op die vraag leidt mogelijk tot een doorbraak in de oplossing van de mysterieuze verdwijning van Heeren, bijna drie maanden geleden. De politie vroeg dinsdagavond aandacht voor deze zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Heeren wordt sinds 19 september 16.00 uur vermist. Hij was die woensdagmiddag in zijn auto vertrokken nadat hij zijn 2-jarige zoontje bij zijn moeder had afgezet aan de Kaprijkestraat in Breda-Noord. Heeren reed in een grijze Toyota Aygo met het kenteken 49-SP-DH.

Twee weken na zijn vermissing, op 3 oktober, werd zijn auto aangetroffen in de Hoogstraat in het centrum van Waalre. Die auto stond daar zeker al twee weken, vertelden buurtbewoners die de politie waarschuwden. Het is de politie tot op de dag van vandaag niet duidelijk wat de Bredanaar in Waalre moest doen.

Opvallend is dat hij op 19 september zijn telefoon en bankpas niet mee heeft genomen, iets wat hij normaal nooit zou vergeten. Ook zijn paspoort had hij niet bij zich. Hij heeft sinds die datum geen geld meer opgenomen. Voordat hij wegging bij zijn moeder was hij wel veel aan het bellen, is het enige opvallende aan de Bredanaar voordat hij uit het zicht verdween.