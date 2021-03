Wat is de toekomst van het Eurocircuit? Er komt een peiling onder inwoners van Valkenswaard

VALKENSWAARD - Waar gaat het naartoe met het Eurocircuit in Valkenswaard? Is er nog toekomst, of verdwijnt het roemruchte complex van de aardbodem? De gemeente is bezig met het maken van vijf scenario's. Voor de zomer hakt de politiek de knoop door.

Inwoners van Valkenswaard worden binnenkort gevraagd naar hun mening over de toekomst van het Eurocircuit. Niet iedereen krijgt een uitnodiging; het gaat om een representatieve steekproef, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

De gemeente wil daarmee breed peilen hoe in Valkenswaard over de toekomst van het circuit aan de Victoriedijk wordt gedacht. Het gemeentebestuur wil niet alleen de meningen ophalen van de mensen in de directe omgeving van het circuit, maar ook die van de rest van de inwoners.

Het circuit is een beladen dossier, al vele jaren.

De steekproef is onderdeel van het proces om straks tot een definitieve keuze te komen voor het Eurocircuit. Blijft het een circuit of krijgt het terrein een andere invulling? Het motorsportcomplex is al vele jaren een hoofdpijndossier. Omwonenden ervaren overlast en vinden dat wet- en regelgeving met voeten wordt getreden. Het aantal rechtszaken over verouderde maar nog steeds geldende vergunningen is nauwelijks nog te tellen. Verenigingen worstelen met de beperkingen of kunnen helemaal niets, zoals de motorcrossvereniging al een jaar: het crosscircuit is gesloten.

De gemeente is nu bezig om scenario's uit te werken. Daarbij zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomst belegd met omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere betrokken partijen. Het ging in eerste instantie om vier scenario’s, uiteenlopend van aard: het omvormen van het terrein tot natuur, de ontwikkeling tot ‘leisure zone’ (recreatie), het huidige gebruik van het circuit legaliseren en het maximaal faciliteiten van het crossen. Recent is er een vijfde scenario bijgekomen: een combinatie van die vier.

Volledig scherm Het Eurocircuit vanuit de hoogte. Rechts het motorcrossterrein, links het rallycrosscomplex.

Al die opties komen binnen binnen enkele weken terecht in een rapport, zonder advies maar met alle ins en outs. Het document wordt online openbaar gemaakt en is daarmee voor iedereen in Valkenswaard is in te zien. Inwoners en betrokken partijen kunnen reageren. Even later wordt de representatieve steekproef uitgezet.

De reacties worden verwerkt, waarna de vijf scenario’s aan de Valkenswaardse politiek worden voorgelegd. De raad neemt het ultieme besluit over de toekomst van het Eurocircuit. Volgens planning gebeurt dat nog voor de zomer; in de raadsvergadering van 15 juli. Na de vakanties kan dan gestart worden met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied.