Wat moet de kermis van Borkel en Schaft zonder Louis Cuijpers?

,,Ik had zelf niet in de gaten dat het alweer tien jaar geleden was dat ik begon”, vertelt Cuijpers. Nadat de kermis in Borkel en Schaft tien jaar geleden een stille dood leek te sterven, besloot hij om zijn schouders eronder te zetten om de kermis nieuw leven in te blazen. Inmiddels wordt de succesvolle kermis in Borkel en Schaft als voorbeeld genomen voor andere kleine kernen in de regio. Volgens zijn compagnon Petri Maas reden genoeg om hem eens in het zonnetje te zetten.