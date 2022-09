Wat spreekt Waalre af met ontwikkelaars die betaalbare woningen willen bouwen?

Aanleiding voor de raadsvragen is de situatie in villawijk De Smaragd in Waalre-dorp. Daar zou projectontwikkelaar VA2, naast 36 riante villa's, zes koopwoningen in het sociale segment bouwen. Jaren na de oplevering van de villa's staan de zes stukken grond voor de betaalbare woningen echter nog steeds leeg.

De gemeente maakte in 2012, toen het plan nog in de kinderschoenen stond, geen keiharde afspraken over de realisatie van de zes woningen met projectontwikkelaar VA2. ZW14 wil weten of dergelijke afspraken nu wel standaard worden gemaakt met particuliere projectontwikkelaars die woningen in Waalre willen bouwen.

Is Waalre klaar voor aanpassing Huisvestingswet?

De fractie wil ook weten of de gemeente Waalre klaar is voor de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet. Als het aan het kabinet ligt mogen gemeenten straks de helft van alle woningen die vrijkomen reserveren voor hun eigen inwoners. ‘Zijn er aanpassingen nodig in beleid, verordeningen of andere stukken die bekrachtigd moeten worden door de gemeenteraad?’, schrijft ZW14.

Het gemeentebestuur verwacht de vragen uiterlijk medio oktober te beantwoorden