'We kregen het in Borkel en Schaft wel voor elkaar’

BORKEL EN SCHAFT - Bijna anderhalf jaar is Borkelnaar Bert van Meijl ermee bezig geweest, een boek waarin de geschiedenis van de wijkraad van Borkel en Schaft in beschreven wordt.

‘Vanaf de beginjaren ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de dorpsraad in Borkel en Schaft”, begint Bert van Meijl zijn verhaal. ,,Er was behoefte aan, want er gebeurde hier weinig vanuit de gemeente.” Met een groepje initiatiefnemers werd de oprichting van een wijkraad in gang gezet. ,,Makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente zat er niet echt op te wachten.”

Uiteindelijk werd vijftig jaar geleden de wijkraad in het dorp opgericht. ,,In eerste instantie heette het de wijkraad, jaren later werd het de Dorpsraad. En nu een aantal jaar geleden is het weer veranderd naar het Dorpsinitiatief.”

Volgens Van Meijl is de samenwerking met de gemeente verbeterd door de jaren heen. Vroeger overheerste het gevoel van achtergesteld zijn. Van Meijl vindt het belangrijk dat de geschiedenis vastgelegd is. ,,Alles staat erin beschreven, bijvoorbeeld ook hoe het dorp van twee kernen naar één kern is gegaan. Voor mensen die bijvoorbeeld net in het dorp komen wonen is het natuurlijk interessant om te weten waar nu die dubbele naam vandaan komt.”

Hoop mooie dingen

Zelf is Van Meijl vijf periodes betrokken geweest bij de dorpsraad, zowel in de beginperiode als meer recent en aantal jaren geleden. ,,We hebben een hoop mooie dingen voor elkaar gekregen, maar bijzondere dingen vond ik toch wel de aanleg van riolering in het dorp en de wegen, zoals de Bruggerdijk. Er werd niet altijd naar ons geluisterd door de gemeente, maar toch kregen we het maar voor elkaar”, aldus Van Meijl. ,,De kracht is altijd geweest dat we zo laagdrempelig zijn, hierdoor is er veel betrokkenheid vanuit en met alle inwoners.”

Hij is trots op het resultaat van zijn werk. ,,Ik had de laatste jaren wat tijd over en heb vol ambitie aan het boek gewerkt. Er is iets meer tijd in gaan zitten dan dat ik had verwacht, maar het resultaat mag er zeker zijn.” Vanwege de huidige richtlijnen in verband met Covid-19 is een officiële uitreiking van het boek niet mogelijk. Het boek Betrokken Burgers Borkel en Schaft is te koop voor 20 euro, onder andere bij Dorpshuis d’n Teut en bij de auteur zelf.