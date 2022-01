Wederopbouw Health and Sportsclub Valkencourt na anderhalf jaar afgerond

Exclusief Toosten op luxe paarden­stal in het dorp, maar geen flauw idee hebben waar de miljoenen vandaan komen

VALKENSWAARD - In de exclusieve paardenhandel stromen dollars vanuit alle windstreken richting stallen in Zuidoost-Brabant. Voor de doorsnee ambtenaar van een landelijke gemeente is uit die internationale geldstromen nauwelijks wijs te worden. Hun niet-pluiscontrole is allesbehalve waterdicht. Daarmee staat de deur open voor witwassen en grootschalige belastingontduiking.

29 januari