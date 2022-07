Weekmarkt Valkenswaard weer terug naar marktplein

Informatie­avond warm­te-isolatie in Waalre levert wat op: energiecoa­ches en een gezamenlij­ke aanpak

WAALRE - Waalre in Dialoog (WID) hield met de gemeente Waalre woensdag een informatieavond over het terugdringen van energiegebruik. Doel was helderheid brengen in de manieren waaróp en of er sprake kan zijn van een gezamenlijke aanpak. Dat doel lijkt behaald.

