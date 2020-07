Weer ingebroken in kerk in Aalst

Pastorie­tuin in Aalst gedijt met geroofd groen

24 juli AALST - Helemaal klaar is de tuin bij de pastorie aan de Michiel de Ruijterstraat bij de Agnus Deikerk in Aalst nog niet. Maar wel klaar genoeg om te worden bezichtigd. Vrijdag kon iedereen komen kijken of verplant groen d’n aard had in nieuwe grond.