Weer NK Brandweerslanghangen; opbrengst voor nieuw museum in Valkenswaard

Zo lang mogelijk

De bedoeling van dit Nederlands kampioenschap is om zo lang mogelijk te blijven hangen aan een brandweerslang. Deelname is mogelijk zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit ten hoogste vier personen (man/vrouw). De minimumleeftijd voor de deelnemers is 18 jaar.

Inschrijfgeld 5 euro per persoon en 15 euro per team. Aanmelden kan tot 26 juni via derodehaen.nl of per mail info@derodehaen.nl . De wedstrijden aan de Maastrichterweg 15A in Valkenswaard starten om 10.00 uur.