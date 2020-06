Wéér op zoek naar ander onderkomen voor Valkenswaardse voedselbank

Het huurcontract is in 2018 afgesloten voor vijf jaar. De Boodschappenmand Valkenswaard beschikt daar op de begane grond over zo’n 550 vierkante meter. Toentertijd is een eenmalige tussentijdse huuropzegging per 15 april 2021 in het contract opgenomen. Met een opzegtermijn van zes maanden, dus uiterlijk per 15 oktober van dit jaar.