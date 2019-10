Weerderheem geeft inkijkje in archeologie

Voor radarspecialist Bas Verbeek was dat een logische keuze. ,,Met een op het oog weinig spectaculair apparaat rijd ik over het gebied dat in kaart gebracht wordt. Meer zien de mensen niet. Het resultaat van mijn werk komt pas over enkele weken."

Toni Kajbic(52) was met zijn zevenjarig zoontje Gustaaf op het terrein aanwezig omdat hijzelf erg veel belangstelling heeft voor wat er op historisch gebied in Valkenswaard aanwezig is of nog tevoorschijn komt. ,,Ik neem mijn zoon graag mee omdat hij erg nieuwsgierig is. Of dat nu hier bij een opgraving is of in een museum. Er borrelen steeds vragen bij hem op." Met belangstelling bukt Gustaaf zich telkens over de grondboor als deze met zand weer naar boven gehaald wordt. ,,Allemaal verschillende kleuren", klinkt hij verbaasd.