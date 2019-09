Weerstand tegen horeca bij Gat van Waalre

Het merendeel van de bewoners van residentie De Meeris is tegen de komst van een horecagelegenheid die is voorzien op 25 meter afstand van hun woning. De eigenaren van de appartementen zijn ongerust over de gevolgen die de mogelijke komst van een natuurbelevingscentrum met een lichte horecavergunning met zich meebrengt. Zij vrezen overlast en hebben daarom een schriftelijke inspraakreactie ingediend bij het college van B en W. Op het concept bestemmingsplan heeft het college nog één andere reactie ontvangen en volgens wethouder Uijlenhoet worden binnenkort, volgens procedure, voorontwerp en reacties beoordeeld.

Natuurbelevingscentrum

Aan het Gat van Waalre is natuurbelevingscentrum ‘Buiten’ voorzien, dat gerund gaat worden door ondernemer Ronald Brugmans. Brugmans is in het dorp tevens eigenaar van zwembad De Smient, waar zwem- en duiklessen worden gegeven. Het paviljoen zou in het voorjaar van 2022 aan het Gat kunnen staan. Maar als het aan De Meeris-woordvoerders Ad van Meer en Henk Wittenberg ligt, gebeurt dat niet. Althans niet op de beoogde plek: ,,Tweeëntwintig van de vijfentwintig bewoners zijn tegen.” De bezwaren zijn voornamelijk gericht tegen de locatie van de eet- en drinkgelegenheid. De appartementeigenaren begrijpen dat Brugmans, met wie ze zeggen een uitstekende relatie te onderhouden, onderdak wil voor de leden van de duikclub. ,,Deze mensen hoeven van ons ook echt niet in duikpak en op flippers over straat.”

Het is de bewoners van De Meeris is ter ore gekomen dat de gemeente, aan de zuidoostzijde van de waterplas, plannen zou hebben voor de aanleg van een strandje: ,,Kan op die plek dan ook niet een blokhutachtig gebouw komen met een steiger voor de duikers en waar dan ook passanten een kop koffie kunnen drinken?”

Strandje