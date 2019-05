Weginspecteurs mishandeld en ‘uit schoenen gereden’ op A2 en A50

,,Weginspecteurs krijgen vaak met verbaal geweld te maken, zegt RWS-woordvoerder Joop Kraan. ,,Bijna dagelijks krijgen zij wel een opgestoken middelvinger te zien, of er gaat een raampje open en er wordt gescholden. Het aantal incidenten is de afgelopen jaren ook toegenomen.”



Een of twee keer per jaar worden weggebruikers zo agressief dat ze inspecteurs aanvallen. ,,Dat is natuurlijk ontoelaatbaar. De weginspecteurs zijn er voor de veiligheid van de weggebruikers, het is soms gevaarlijk werk.”



Inspecteurs hebben allemaal een training gehad die hun leert om te gaan met agressie. Ook krijgen ze nazorg als ze verbaal of fysiek agressief zijn bejegend door weggebruikers. Kraan: ,,We begeleiden bij het doen van aangifte en praten met ze. We doen ook mee met de #Doeslief-campagne van Sire. Dat is een uitvloeisel van de stijging van het agressieve gedrag tegen weginspecteurs.”