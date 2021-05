Weinig animo voor buslijn tussen Valkenswaard en Pius X College

VALKENSWAARD - Onder Valkenswaardse leerlingen van het Pius X College in Bladel bestaat steeds minder animo om met een door de gemeente geregelde bus naar school te gaan. De gemeente Valkenswaard bekijkt nu daarom samen met andere partijen of het leerlingenvervoer een vervolg moet krijgen.

Valkenswaard startte in schooljaar 2019/2020 met een proef voor het vervoer van Valkenswaardse leerlingen naar de Bladelse school. Dat vervoer is met name bedoeld voor leerlingen die praktijkonderwijs en onderwijs in de zogenoemde Wereldklas (eerste opvang anderstaligen) volgen. Voorheen regelde en financierde de gemeente voor die doelgroep zelf een touringcar, waarvoor ouders een eigen bijdrage betaalden.

Bij wijze van proef

Die regeling viel niet onder het reguliere (wettelijke) leerlingenvervoer, omdat leerlingen die vanuit Valkenswaard naar Pius X gaan daar volgens de verordening geen aanspraak op kunnen maken. In september 2019 is het gemeentelijk vervoer overgenomen door Hermes, die bij wijze van proef twee schooljaren een lijnbus zou inzetten.

Die lijnbus zou kostendekkend zijn als er minimaal 52 leerlingen gebruik van zouden maken. Als de proef verliesgevend zou zijn, zo werd daarbij afgesproken, zou Valkenswaard garant staan voor een bedrag van 10.000 euro per schooljaar. Uit cijfers van de gemeente blijkt nu dat de buslijn in schooljaar 2019/2020 inderdaad niet kostendekkend is geweest, blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van raadslid Peter van Steensel van Valkenswaard Lokoaal.

Veranderde reisgedrag

Dat er minder leerlingen dan gehoopt gebruikmaken van de busverbinding, komt deels doordat het aantal Valkenswaardse inschrijvingen op het Pius X achterbleef bij de verwachtingen. Ook heeft de coronacrisis de proef parten gespeeld, omdat de bus in verband met de lockdown een periode niet gereden heeft. Wat volgens Hermes ook een rol heeft gespeeld, is het - ook door corona - ‘veranderde reisgedrag’, waardoor leerlingen vaker gebruikmaken van andere vormen van vervoer.

Uit recente tellingen blijkt dat van de huidige 44 op Piux X ingeschreven Valkenswaardse leerlingen er vanaf januari per dag gemiddeld 15 gebruikmaken van de touringcar.Daarmee is de buslijn ook dit schooljaar niet kostendekkend. Desondanks is de Hermes-buslijn voor de gemeente nog steeds goedkoper dan wanneer Valkenswaard het vervoer zoals voorheen zelf zou regelen.

De gemeente, Pius X, de provincie en Hermes zijn nu aan het inventariseren of de proef wordt doorgezet. Een optie zou zijn om bijvoorbeeld kleinere bussen in te zetten. De Bladelse school heeft de gemeente laten weten tot 10.000 euro per schooljaar te willen bijdragen aan een eventueel vervolg.