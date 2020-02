Were Di in Valkenswaard mag teamleider niet ontslaan, schoolleiding zelf ook verantwoordelijk voor cultuurprobleem

Kliekvorming als gevolg

Geen regels opgesteld

De rechter concludeert dat de beschuldigde teamleider zeker niet als enige verantwoordelijk is voor de ontstane cultuur. De teamleider is weliswaar zelf onprofessioneel geweest omdat hij in opspraak is geraakt door liefdesrelaties met twee medewerkers. Maar Were Di is medeverantwoordelijk omdat er met het personeel niet is gesproken over de bestaande cultuur en ook geen regels heeft opgesteld, aldus zijn uitspraak.