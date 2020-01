Were Di stuurt aan op ontslag teamleider die angstcultuur veroorzaakte

EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard wil definitief af van een teamleider die is aangewezen als de aanstichter van een angstcultuur. Ook binnen scholenvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is geen plek meer voor de docent.